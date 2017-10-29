Три женщины пострадали в результате аварии в Оренбургской области

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Оренбург, 29 октября. Три женщины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке дорог Ивановка — Сорочинск — Ташла в Оренбургской области.

Пострадавшие — местные жительницы села Ивановка 1979, 1973 и 1971 годов рождения. Женщины получили травмы головы и различные переломы, их доставили в медицинское учреждение. Авария произошла в Красногвардейском районе области. По предварительным данным, мужчина — водитель автомобиля Lada Largus — не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщает «Время 56», водитель машины находился в трезвом состоянии. На данный момент сотрудники полиции занимаются проверкой, после которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что на этой неделе в результате аварии на 150-м километре автодороги Р-224 Оренбург — Самара погибло три человека. По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с трактором.