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Происшествия
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Происшествия
Три женщины пострадали в результате аварии в Оренбургской области
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    Три женщины пострадали в результате аварии в Оренбургской области

    12:41  29 Октября 2017
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    Три женщины пострадали в результате аварии в Оренбургской области

    Оренбург, 29 октября. Три женщины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на перекрестке дорог Ивановка — Сорочинск — Ташла в Оренбургской области.

    Пострадавшие — местные жительницы села Ивановка 1979, 1973 и 1971 годов рождения. Женщины получили травмы головы и различные переломы, их доставили в медицинское учреждение. Авария произошла в Красногвардейском районе области. По предварительным данным, мужчина — водитель автомобиля Lada Largus — не справился с управлением и съехал в кювет.

    Как сообщает «Время 56», водитель машины находился в трезвом состоянии. На данный момент сотрудники полиции занимаются проверкой, после которой будет принято процессуальное решение.

    Напомним, что на этой неделе в результате аварии на 150-м километре автодороги Р-224 Оренбург — Самара погибло три человека. По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с трактором.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #оренбург #оренбургскаяобласть
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