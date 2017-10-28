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Общество
Туман и сильный ветер ожидаются в Оренбургской области
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    Туман и сильный ветер ожидаются в Оренбургской области

    21:05  28 Октября 2017
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    Туман и сильный ветер ожидаются в Оренбургской области

    Оренбург, 28 октября. Туман и сильный ветер ожидаются на территории Оренбургской области завтра, 29 октября.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области, на западе области ожидается усиление ветра 13-18 м/с. Сотрудники МЧС дают рекомендации жителям региона. Акцентируют внимание автолюбителей, во время тумана водителям стоит остановиться и переждать, так как туман бывает плотным и не видно, что происходит на дороге.

    Гражданам рекомендуют при усилении ветра не выходить из зданий, необходимо находиться в помещениях. Если человек оказался на улице, то лучше спрятаться в здании, подземном переходе или подъездах. Сотрудники МЧС акцентируют внимание на том, что смертельно опасно стоять под линией электропередач.

    Автор: Дарья Смолина
    #мчс рф #туман #оренбургскаяобласть
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