Три человека пострадали при пожаре в Оренбурге

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Оренбург, 28 октября. Пожар в девяти этажном доме произошел на улице Салмышкской в Оренбурге ночью 28 октября. Загорелась квартира на первом этаже. В пожаре пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области, в подъезде было сильное задымление. Люди с верхних этажей просили помочь им. Сообщается, что в результате пожара в квартире на первом этаже была повреждена внутренняя отделка, сгорели вещи.

Есть пострадавшие: женщина 1941 года рождения и мужчины 1975 и 1977 годов рождения. Они получили разные травмы: ожоги, отравление угарным газом. Двое из них были доставлены в больницу. Также пожарные спасли восемь человек, два ребенка были в их числе.

Предположительно, неисправность электрооборудования стала причиной пожара.