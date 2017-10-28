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Три человека пострадали при пожаре в Оренбурге
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    Три человека пострадали при пожаре в Оренбурге

    13:40  28 Октября 2017
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    Три человека пострадали при пожаре в квартире в Оренбурге

    Оренбург, 28 октября. Пожар в девяти этажном доме произошел на улице Салмышкской в Оренбурге ночью 28 октября. Загорелась квартира на первом этаже. В пожаре пострадали три человека.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области, в подъезде было сильное задымление. Люди с верхних этажей просили помочь им. Сообщается, что в результате пожара в квартире на первом этаже была повреждена внутренняя отделка, сгорели вещи.

    Есть пострадавшие: женщина 1941 года рождения и мужчины 1975 и 1977 годов рождения. Они получили разные травмы: ожоги, отравление угарным газом. Двое из них были доставлены в больницу. Также пожарные спасли восемь человек, два ребенка были в их числе.

    Предположительно, неисправность электрооборудования стала причиной пожара.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #оренбург
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