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Главврача оштрафовали на 30 тыс. рублей за неуплату по контракту в Оренбургской области
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    Главврача оштрафовали на 30 тыс. рублей за неуплату по контракту в Оренбургской области

    10:31  28 Октября 2017
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    Главврача оштрафовали на 30 тыс. рублей за неуплату по контракту в Оренбургской области

    Оренбург, 28 октября. Управление Федеральной антимонопольной службы постановило оштрафовать главного врача одной городской больницы Оренбургской области за неуплату по контракту. Мужчину привлекли к административной ответственности, он должен будет заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

    Больница заключила контракт на поставку различных медицинских товаров и материалов (хирургических халатов, реагентов для определения крови и др.) с тремя предпринимателями в 2016-2017 годах. Заказчик получил продукцию, но не выполнил условие договоров по ее оплате.

    Сумма контракта составила свыше 400 тыс. рублей. После вмешательства прокуратуры деньги были переведены на счета предпринимателей.

    Автор: Дарья Смолина
    #оренбург #правонарушение
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