Более полутысячи оренбуржцев остались без тепла из-за коммунальной аварии

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Оренбург, 27 октября. Четыре многоквартирных дома в Оренбурге остались сегодня без тела из-за аварии на трубопроводе.

По информации областного ГУ МЧС РФ, аварийное отключение теплоснабжения произошло сегодня, 27 октября, в ряде многоквартирных домов, расположенных на улицах Березка и Космическая, в которых проживает 650 человек, из них 90 детей.

Известно, что информация об аварии на трубопроводе на улице Космическая поступила в 14.41 по местному времени. В настоящее время на месте аварии ведутся ремонтные работы. Планируется, что к девяти часам вечера сегодняшнего дня теплоснабжение в домах будет восстановлено.

Ранее сообщалось, экс-заместителя главы города Орска Максима Климонтова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки.