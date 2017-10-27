Экс-начальник УЖКХ Орска проведет четыре года в колонии строгого режима

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Оренбург, 27 октября. Экс-заместителя главы города Орска Максима Климонтова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки.

По сообщению пресс-службы СУ СК региона, Климонтов получил взятку в крупном размере от представителя коммерческой организации путем вымогательства. Сумма взятки составила 200 тысяч рублей. Фигурант дела обещал подрядчику, выполнявшему по муниципальному контракту ремонт дорог, беспрепятственную оплату выполненных работ и покровительство. Напомним, на момент совершения преступления в октябре — ноябре 2015 года Климонтов занимал должность начальника УЖКХ Орска.

Суд признал бывшего исполняющего обязанности заместителя Орска виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, суд обязал мужчину выплатить штрафу в размере шести миллионов рублей.