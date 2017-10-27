Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Оренбургской области

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Оренбург, 27 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера в Оренбургской области, женщина госпитализирована с множественными травмами.

По информации пресс-службы МВД области, происшествие случилось в четверг, 26 октября, в Бузулуке на проспекте Новый. Автомобиль марки Renault Logan сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу.

Пострадавшая получила травмы и повреждения, ее незамедлительно на карете скорой помощи доставили в медицинское учреждение, где медики диагностировали у женщины перелом лонной седалищной кости, ушибы мягких тканей головы, перелом плечевой кости, а также ссадины лица. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют точные обстоятельства и причины происшествия.