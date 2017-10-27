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Общество
Ремонт участка трассы из Оренбурга в Актобе официально завершен
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    Ремонт участка трассы из Оренбурга в Актобе официально завершен

    9:34  27 Октября 2017
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    Ремонт участка трассы из Оренбурга в Актобе официально завершен

    Оренбург, 27 октября. Автомобильную трассу, ведущую из Оренбурга в город Актобе в Казахстане, официально открыли в четверг.

    По информации в правительстве Оренбургской области, капитальный ремонт, проводимый на 30-километровом участке дороги «Оренбург — Актобе», закончен, трасса открыта для движения автомобильного транспорта.

    Напомним, в октябре 2016 года после визита президента РФ Владимира Путина в Оренбург было принято решение о реконструкции участка дороги, протяженностью 52 километра. Планируется завершить ремонтные работы на всей трассе в 2018 году. Общая стоимость реконструкции трассы составляет около 2,1 млрд рублей. Пресс-служба правительства Оренбургской области отмечает:

    «Этот участок дороги важен для наших стран как часть большого международного проекта, цель которого — соединить Азию и Европу. Мы тоже в этом году начали ремонт и реконструкцию дороги Актобе — Орск и сделали 45 км, в 2019 году мы завершим эту работу».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #трасса
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