Ремонт участка трассы из Оренбурга в Актобе официально завершен

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Оренбург, 27 октября. Автомобильную трассу, ведущую из Оренбурга в город Актобе в Казахстане, официально открыли в четверг.

По информации в правительстве Оренбургской области, капитальный ремонт, проводимый на 30-километровом участке дороги «Оренбург — Актобе», закончен, трасса открыта для движения автомобильного транспорта.

Напомним, в октябре 2016 года после визита президента РФ Владимира Путина в Оренбург было принято решение о реконструкции участка дороги, протяженностью 52 километра. Планируется завершить ремонтные работы на всей трассе в 2018 году. Общая стоимость реконструкции трассы составляет около 2,1 млрд рублей. Пресс-служба правительства Оренбургской области отмечает: