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Пункты обогрева развернули на трассах в Оренбургской области из-за снегопада
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    Пункты обогрева развернули на трассах в Оренбургской области из-за снегопада

    20:43  26 Октября 2017  /обновлено: 20:46  26 Октября 2017
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    Пункты обогрева развернули на трассах в Оренбургской области из-за снегопада

    Оренбург, 26 октября. Три мобильных пункта обогрева подготовлены на федеральных автомобильных трассах в Оренбургской области.

    По сообщению главного управления МЧС по региону, в связи с ухудшением погодных условий движение по автотрассам в Оренбургской области затруднено. В соответствии с данной информацией, на трассах региона подготовлены пункты временного размещения и обогрева. В том числе, три пункта на федеральной трассе: на 170 километре трассы «Оренбург — Орск — Шильда» у населенного пункта Краснощеково, на 176 километре трассы «Оренбург — Самара» у поселка Искра и на 47 километре дороги «Оренбург — Самара» станция Сырт. В настоящий момент движение автомобильного транспорта в Оренбургской области ограничено.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбуржье
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