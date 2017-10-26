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Тысяча дворников и 45 машин выведены на уборку первого снега в Оренбурге
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    Тысяча дворников и 45 машин выведены на уборку первого снега в Оренбурге

    16:15  26 Октября 2017  /обновлено: 16:17  26 Октября 2017
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    Тысяча дворников и 45 машин выведены на уборку первого снега в Оренбурге

    Оренбург, 26 октября. На улицах Оренбурга 45 единиц техники борются со снегом, больше тысячи дворников работают у придомовых территорий города.

    Работы по уборке улиц города начались в первые часы снегопада, улицы посыпают песко-соляной смесью, сообщает Ria56.ru. Администрация города на борьбу со стихией отправила 45 машин. В частности, 18 единиц техники работает в Северном округе, 27 машин задействовано в Южном округе.

    Более тысячи дворников вышли на борьбу со стихией у придомовых территорий города. Как отмечают в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города, подготовка к очищению улиц от снега продумана заранее. Песко-соляная смесь для отсыпки тротуаров и пешеходных дорожек была заготовлена в полном объеме. Также работы по очистке улиц от снега проводятся в Смоленске, там работают 22 единицы техники.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #снег #оренбург
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