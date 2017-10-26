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Жительница Оренбурга получила ожоги ног при обучении вождению на автодроме
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    Жительница Оренбурга получила ожоги ног при обучении вождению на автодроме

    12:48  26 Октября 2017
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    Жительница Оренбурга получила ожоги ног при обучении вождению на автодроме

    Оренбург, 26 октября. Женщина с ожогами ног доставлена в медицинское учреждение с автодрома в Оренбургской области.

    По сообщению пресс-службы УМВД региона, инцидент произошел 25 октября на автодроме, расположенном на улице Нефтяников. 39-летняя женщина находилась за рулем автомобиля во время обучения вождению. В этот момент произошел обрыв патрубка отопительной печи, тосол оказался в салоне машины. В настоящее время следствие проводит проверку по факту данного инцидента, устанавливает все обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

    Ранее сообщалось о сильном снегопаде и шквалистом ветре, которые обрушатся на Оренбуржье под влиянием южного циклона в ближайшие сутки.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #ожоги #автодром
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