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Самосвал раздавил работника ГОКа в Оренбургской области
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    Самосвал раздавил работника ГОКа в Оренбургской области

    12:31  26 Октября 2017
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    Самосвал раздавил работника ГОКа в Оренбургской области

    Оренбург, 26 октября. Уголовное дело возбуждено по факту гибели работника на «Гайском горно-обогатительном комбинате» в Оренбургской области.

    Трагический инцидент произошел в вечернее время суток 22 июля 2017 года в городе Гае. 35-летний работник предприятия попал под самосвал, под управлением 47-летнего машиниста, который не заметил своего коллегу. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии, сообщает пресс-служба СК РФ по Оренбургской области.

    В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следствие продолжает проверку и закрепляет доказательную базу, после чего документы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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