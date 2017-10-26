Мощный снегопад обрушится на Оренбуржье в ближайшие сутки

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Оренбург, 26 октября. Сильный снегопад и шквалистый ветер обрушатся на Оренбуржье под влиянием южного циклона в ближайшие сутки.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, южный циклон принесет в Оренбургскую область повышенную влажность, снег и сильный ветер. Большинство территорий Оренбуржья ожидает сильный снегопад, который будет сопровождаться мощными порывами ветра, достигающими 18 метров в секунду.

Столбик термометра не поднимется выше нуля градусов. Юго-восточный ветер, скорость которого днем будет достигать от шести до одиннадцати метров в секунду, рассеет утренний туман. Также синоптики прогнозируют легкий гололед. Сотрудники МЧС предупреждают водителей о соблюдении скоростного режима, а жителей города просят не забывать о правилах безопасности.