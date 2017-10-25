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Депутаты заставят жителей Оренбуржья успокоить слишком шумных питомцев
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    Депутаты заставят жителей Оренбуржья успокоить слишком шумных питомцев

    15:44  25 Октября 2017
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    Поправки к закону «О тишине» были одобрены депутатами Оренбургской области

    Оренбург, 25 октября. Депутаты Заксобрания Оренбургской области в первом чтении одобрили новый вариант закона «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан».

    Оренбуржцы обращались с жалобами на шум к властям города. Инициатором проекта поправок к закону выступил губернатор области Юрий Берг. В проекте сформирован перечень запрещенных звуковых действий.

    «Есть новый раздел о домашних животных. Там прописана обязанность хозяев успокоить слишком шумных питомцев. Животные ночью не должны лаять, выть и издавать другой шум, который может побеспокоить соседей», — сообщает «РИА56».

    Это относится к многоквартирным домам. Ночные ограничения касаются времени с 23.00 до 6.00.

    Отмечается, что вводится тихий час для маленьких детей. Ежедневно с 13.00 до 15.00 нельзя будет шуметь.

    Автор: Дарья Смолина
    #оренбург #шум #тишина #оренбургскаяобласть
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