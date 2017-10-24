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Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области
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    Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области

    22:06  24 Октября 2017
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    Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области

    Оренбург, 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Оренбургской области. Об этом журналистам сообщили представители региональных экстренных служб.

    Инцидент произошел на 150-м километре автодороги Р-224 «Оренбург — Самара». Согласно предварительной информации, микроавтобус столкнулся с трактором.

    В результате инцидента погибли три человека. Как передает ТАСС, еще трое пострадавших были госпитализированы.

    Напомним, ранее стало известно о том, что автомобиль протаранил остановку в Ханты-Мансийском автономном округе.

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #оренбург
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