Три человека погибли в ДТП в Оренбургской области

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Оренбург, 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Оренбургской области. Об этом журналистам сообщили представители региональных экстренных служб.

Инцидент произошел на 150-м километре автодороги Р-224 «Оренбург — Самара». Согласно предварительной информации, микроавтобус столкнулся с трактором.

В результате инцидента погибли три человека. Как передает ТАСС, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Напомним, ранее стало известно о том, что автомобиль протаранил остановку в Ханты-Мансийском автономном округе.