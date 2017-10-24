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Происшествия
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Происшествия
Третьеклассник из Оренбурга выдумал нападение с кислотой, чтобы избежать наказания
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    Третьеклассник из Оренбурга выдумал нападение с кислотой, чтобы избежать наказания

    14:46  24 Октября 2017
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    Подросток из Оренбурга придумал историю о нападении, чтобы избежать наказания

    Оренбург, 24 октября. Оренбургские сотрудники полиции провели проверку по факту информации о нападении человека с кислотой на подростка в областном центре.

    «В ходе мониторинга в сети Интернет полицейские выявили информацию о том, что неизвестный подросток брызнул в лицо химической жидкостью третьекласснику. Сотрудниками полиции проведена проверка, в ходе которой данный факт не подтвердился», — сообщает РИА56 со ссылкой на официальное заявление регионального управления МВД.

    По предварительным данным, школьник вместе со своим братом нашли пустую канистру возле мусорных баков. Дети решили поджечь ее. Один из подростков поджег спичку и кинул ее в канистру, которая вспыхнула. На правую кисть и лицо ребенка попало пламя. Смышленый подросток придумал историю, в которой человек плеснул в него кислотой, чтобы избежать родительского наказания.

    Продолжается проверка.

    Автор: Дарья Смолина
    #происшествие #оренбург #оренбургскаяобласть
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