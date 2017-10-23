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Делегация посольства Южной Кореи прибудет в Оренбург
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    Делегация посольства Южной Кореи прибудет в Оренбург

    18:22  23 Октября 2017
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    Делегация посольства Южной Кореи прибудет в Оренбург

    Оренбург, 23 октября. Делегация посольства Республики Корея в РФ во главе с Генеральным Консулом Республики Корея господином Ким Се Уно приедет в Оренбург в конце октября.

    По сообщению пресс-службы правительства области, делегация посольства Республики Корея будет находиться в Оренбурге в период с 30 октября по 1 ноября. Главная цель приезда заключается в укреплении связи с сообществом этнических корейцев, проживающих в Оренбургской области.

    Напомним, 23-летний молодой человек отрубил голову котенку кухонным топориком и выложил фотографию обезглавленного животного в социальные сети. Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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