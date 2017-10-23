Жителя Оренбурга за убийство кошки суд приговорил к исправительным работам

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Оренбург, 23 октября. Житель Оренбурга приговорен по решению суда к восьми месяцам исправительных работ за убийство котенка.

По информации пресс-службы МВД в Оренбургской области, инцидент произошел в марте 2017 года. 23-летний молодой человек отрубил голову котенку кухонным топориком и выложил фотографию обезглавленного животного в социальные сети. Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». Молодой человек полностью признал свою вину. Ленинский районный суд приговорил местного жителя к восьми месяцам исправительных работ.

Напомним, концерт «Симфонические огурцы» пройдет в СКК «Оренбуржье» 20 ноября в семь часов вечера. Билеты уже поступили в продажу в кассы города. Рок-группа «Солнечные дни», которая ранее называлась «Чёрный квадрат», вместе с симфоническим оркестром подготовила оригинальное шоу.