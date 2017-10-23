Хиты Виктора Цоя исполнят на концерте «Симфонические огурцы» в Оренбурге

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Оренбург, 23 октября. Легендарные хиты «Кино» исполнит рок-группа «Солнечные дни» в Оренбурге 20 ноября.

Как сообщает Ria56.ru, концерт «Симфонические огурцы» пройдет в СКК «Оренбуржье» 20 ноября в семь часов вечера. Билеты уже поступили в продажу в кассы города. Рок-группа «Солнечные дни», которая ранее называлась «Чёрный квадрат», вместе с симфоническим оркестром подготовили оригинальное шоу.

В рамках концерта группа исполнит легендарные хиты «Кино». Стоит отметить, что голос солиста официальной трибьют-группы «Кино» Игоря Соколова практически невозможно отличить от голоса Виктора Цоя. Над созданием оригинального шоу работали специалисты из России и Белоруссии, они разработали оригинальные партитуры специально для этого концерта.