Попавшая под колеса микроавтобуса женщина впала в кому в Новотроицке

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Новотроицк, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Новотроицке в Оренбургской области.

По информации УМВД региона, происшествие произошло у дома №74, расположенного на улице Советской. Маршрутный микроавтобус, за рулем которого находился 45-летний водитель, допустил наезд на 26-летнюю местную жительницу. Женщина выбежала на дорогу перед близко едущим транспортом.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, в том числе, открытую черепно-мозговую травму, переломом основания черепа. Женщина в состоянии комы была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.