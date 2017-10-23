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Попавшая под колеса микроавтобуса женщина впала в кому в Новотроицке
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    Попавшая под колеса микроавтобуса женщина впала в кому в Новотроицке

    10:18  23 Октября 2017
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    Попавшая под колеса микроавтобуса женщина впала в кому в Новотроицке

    Новотроицк, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось в Новотроицке в Оренбургской области.

    По информации УМВД региона, происшествие произошло у дома №74, расположенного на улице Советской. Маршрутный микроавтобус, за рулем которого находился 45-летний водитель, допустил наезд на 26-летнюю местную жительницу. Женщина выбежала на дорогу перед близко едущим транспортом.

    Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, в том числе, открытую черепно-мозговую травму, переломом основания черепа. Женщина в состоянии комы была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #новотроицк #оренбургскаяобласть
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