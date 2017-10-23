Первый снег выпал в Орске и Новотроицке

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Орск, 22 октября. Первый снег выпал минувшей ночью на территории восточной части Оренбургской области.

Как ранее сообщали синоптики, первые осадки в виде снега выпадут в восточной части Оренбургской области. Сегодня пользователи социальных сетей поделились фотографиями первого снежного покрова в Орске и Новотроицке.

Сотрудники Гидрометцентра отмечают, что в начале недели будет похолодание, местами по региону возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, что является результатом очередного циклона.

Напомним, 76-летняя женщина отдала злоумышленникам около 1,6 млн рублей под предлогом проведения операции своему знакомому. В пятницу, 20 октября, пожилая жительница Оренбурга обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что отдала деньги мошенникам, думая, что помогает своему знакомому.