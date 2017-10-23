Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: новое бандформирование создается около американской базы Ат-Танф
Общество
Первый снег выпал в Орске и Новотроицке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первый снег выпал в Орске и Новотроицке

    9:59  23 Октября 2017
    60

    Первый снег выпал в Орске и Новотроицке

    Орск, 22 октября. Первый снег выпал минувшей ночью на территории восточной части Оренбургской области.

    Как ранее сообщали синоптики, первые осадки в виде снега выпадут в восточной части Оренбургской области. Сегодня пользователи социальных сетей поделились фотографиями первого снежного покрова в Орске и Новотроицке.

    Сотрудники Гидрометцентра отмечают, что в начале недели будет похолодание, местами по региону возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, что является результатом очередного циклона.

    Напомним, 76-летняя женщина отдала злоумышленникам около 1,6 млн рублей под предлогом проведения операции своему знакомому. В пятницу, 20 октября, пожилая жительница Оренбурга обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что отдала деньги мошенникам, думая, что помогает своему знакомому. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        9:31   23 Октября 2017
        185
        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        4:42   23 Октября 2017
        239
        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        Пять тезисов Саакашвили и успешный штурм полицейского оцепления в Киеве

        20:32   22 Октября 2017
        3709
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        3328