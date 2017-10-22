ВАЗ улетел под ковш трактора в Оренбурге

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Оренбург, 22 октября. Отечественная легковушка залетела под ковш трактора сегодня в Оренбурге.

По информации регионального МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 21 октября, днем на улице Монтажников. Легковой автомобиль отечественной марки «ВАЗ» протаранил ковш трактора. Известно, что водитель не превышал скорость, но в определенный момент не справился с управлением транспортным средством. Сообщается, что в дорожном инциденте никто не пострадал.

Напомним, 76-летняя женщина отдала злоумышленникам около 1,6 млн рублей под предлогом проведения операции своему знакомому. В пятницу, 20 октября, пожилая жительница Оренбурга обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что отдала деньги мошенникам, думая, что помогает своему знакомому.