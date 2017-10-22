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Оренбуржец угрожал выбросить семимесячного ребенка из окна пятого этажа
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    Оренбуржец угрожал выбросить семимесячного ребенка из окна пятого этажа

    18:30  22 Октября 2017
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    Оренбуржец угрожал выбросить семимесячного ребенка из окна пятого этажа

    Оренбург, 22 октября. Житель Оренбурга грозил выбросить с пятого этажа своего семимесячного ребенка, а затем прыгнуть следом.

    По информации Ria56.ru, инцидент произошел сегодня, 22 октября, в одной из многоэтажных домов на улице Конституции. Мужчина закрылся в доме и грозил выбросить своего семимесячного ребенка из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, затем прыгнуть за ним. На место инцидента прибыли спасатели, пожарные, полиция и психологи. Под окном квартиры расположили специальные подушки, а территорию дома оцепили.

    Спасатели в течение полутора часов боролись за жизнь ребенка и пытались вызволить его из рук отца. Оперативным службам города удалось проникнуть в квартиру и спасти малыша. В настоящее время ребенок находится вместе с матерью в медицинском учреждении. По предварительным данным известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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