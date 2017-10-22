Две иномарки столкнулись под Оренбургом, есть пострадавшие

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Оренбург, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось накануне вечером в Оренбургской области.

По информации регионального МЧС, автомобильная авария случилось на территории Бугурусланского района на 125 километре трассы «Бугульма — Уральск». Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 19.45.

Два автомобиля марки Toyota получили серьезные механические повреждения во время столкновения. По информации сотрудников ГИБДД, есть пострадавшие. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, выясняются все обстоятельства аварии. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.