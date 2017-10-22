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Общество
Туман и сильный ветер ожидаются в Оренбуржье
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    Туман и сильный ветер ожидаются в Оренбуржье

    18:07  22 Октября 2017
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    Туман и сильный ветер ожидаются в Оренбуржье

    Оренбург, 22 октября. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие сутки в Оренбурге.

    По информации Оренбургского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 23 октября ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области предупреждает о том, что туман ожидается в отдельных районах в ночь на 23 октября и завтра в утренние часы. 

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Оренбурге, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, пострадал трехмесячный младенец, он был доставлен в медицинское учреждение, где малышу диагностировали сотрясение головного мозга.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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