Туман и сильный ветер ожидаются в Оренбуржье

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Оренбург, 22 октября. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие сутки в Оренбурге.

По информации Оренбургского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 23 октября ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области предупреждает о том, что туман ожидается в отдельных районах в ночь на 23 октября и завтра в утренние часы.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Оренбурге, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, пострадал трехмесячный младенец, он был доставлен в медицинское учреждение, где малышу диагностировали сотрясение головного мозга.