Трехмесячный младенец пострадал в ДТП с «Газелью» в Оренбурге

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Оренбург, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Оренбурге, грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

По информации Ria56.ru, автомобильная авария произошла на перекрестке проезда Коммунаров и улицы Постникова сегодня, 22 октября. «Газель» и автомобиль марки Daewoo Nexia столкнулись, после чего иномарка перевернулась на крышу кузова, сообщают очевидцы события. Как отмечают в УМВД России по Оренбургской области, пострадал трехмесячный младенец, он был доставлен в медицинское учреждение, где малышу диагностировали сотрясение головного мозга.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.