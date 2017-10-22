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Трехмесячный младенец пострадал в ДТП с «Газелью» в Оренбурге
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    Трехмесячный младенец пострадал в ДТП с «Газелью» в Оренбурге

    17:19  22 Октября 2017
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    Трехмесячный младенец пострадал в ДТП с «Газелью» в Оренбурге

    Оренбург, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Оренбурге, грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

    По информации Ria56.ru, автомобильная авария произошла на перекрестке проезда Коммунаров и улицы Постникова сегодня, 22 октября. «Газель» и автомобиль марки Daewoo Nexia столкнулись, после чего иномарка перевернулась на крышу кузова, сообщают очевидцы события. Как отмечают в УМВД России по Оренбургской области, пострадал трехмесячный младенец, он был доставлен в медицинское учреждение, где малышу диагностировали сотрясение головного мозга.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #оренбург
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