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Происшествия
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#Соцсети
Полиция задержала женщину, бегавшую с ножом по детской площадке в Оренбургской области
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    Полиция задержала женщину, бегавшую с ножом по детской площадке в Оренбургской области

    12:07  22 Октября 2017
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    Полиция задержала женщину, бегавшую с ножом по детской площадке в Оренбургской области

    Оренбург, 22 октября. Местная жительница бегала с ножом по детской площадке в Оренбурге.

    В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена местная жительница, бегающая по детской площадке с ножом. Очевидец утверждает, что женщина после употребления наркотических средств вышла на площадку и начала искать мужчину по имени Олег. В этот момент на улице находились дети. На место инцидента приехали сотрудники полиции и задержали женщину. В настоящее время по данному факту собирается материал проверки, сообщили в УМВД региона.

    Напомним, пенсионерка перебегала автомобильную дорогу в неустановленном месте, игнорируя правила дорожного движения. В этот момент по трассе двигался автомобиль марки Lifan Solano, 31-летний водитель допустил наезд на пенсионерку. От удара ее отбросило на микроавтобус.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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