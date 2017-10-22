Пенсионерку отбросило под колеса микроавтобуса от удара иномарки в Оренбурге

В Избранное

Оренбург, 22 октября. Пенсионерка, перебегавшая дорогу вне видимости пешеходного перехода, пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Орске.

По информации УМВД по Оренбургской области, пожилая женщина попала под колеса двух автомобилей в Орске на проспекте Ленина. Установлено, 60-летняя женщина перебегала автомобильную дорогу в неустановленном месте, игнорируя правила дорожного движения. В этот момент по трассе двигался автомобиль марки Lifan Solano, 31-летний водитель допустил наезд на пенсионерку. От удара ее отбросило на микроавтобус Citroen Jumper. Пожилая женщина получила многочисленные травмы и ссадины, она незамедлительно была доставлена в медицинское учреждение, сообщает Политэксперт.

В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту происшествия, выясняют все обстоятельства и причины ДТП.