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Подросток плеснул кислотой школьнику в лицо в Оренбурге
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    Подросток плеснул кислотой школьнику в лицо в Оренбурге

    9:49  22 Октября 2017  /обновлено: 9:56  22 Октября 2017
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    Подросток плеснул кислотой школьнику в лицо и поднес зажигалку в Оренбурге

    Оренбург, 22 октября. В Оренбурге произошло ЧП: подросток плеснул школьнику в лицо химическую жидкость и поднес горящую зажигалку.

    Инцидент произошел накануне вне стен оренбургской школы. Подросток подошел к ученику начальных классов и брызнул в лицо химической жидкостью, после чего попытался поджечь с помощью зажигалки, как сообщают очевидцы происшествия. Мальчика незамедлительно доставили в медицинское учреждение, сотрудники больницы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Глаза, как стало известно, не пострадали.

    Начальник Управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева отметила:

    «Дети хулиганили. С ребенком все хорошо».

    Напомним, пожилая оренбурженка стала жертвой мошенников, которые обманным путем выманили у пенсионерки более 1,6 миллионов рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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