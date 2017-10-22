Подросток плеснул кислотой школьнику в лицо в Оренбурге

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Оренбург, 22 октября. В Оренбурге произошло ЧП: подросток плеснул школьнику в лицо химическую жидкость и поднес горящую зажигалку.

Инцидент произошел накануне вне стен оренбургской школы. Подросток подошел к ученику начальных классов и брызнул в лицо химической жидкостью, после чего попытался поджечь с помощью зажигалки, как сообщают очевидцы происшествия. Мальчика незамедлительно доставили в медицинское учреждение, сотрудники больницы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Глаза, как стало известно, не пострадали.

Начальник Управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева отметила:

«Дети хулиганили. С ребенком все хорошо».

Напомним, пожилая оренбурженка стала жертвой мошенников, которые обманным путем выманили у пенсионерки более 1,6 миллионов рублей.