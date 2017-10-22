Мошенники украли у пенсионерки более 1,6 млн рублей в Оренбурге

В Избранное

Оренбург, 22 октября. Пожилая оренбурженка стала жертвой мошенников, которые обманным путем выманили у пенсионерки более 1,6 миллионов рублей.

По информации пресс-службы УМВД региона, 76-летняя женщина отдала злоумышленникам около 1,6 млн рублей под предлогом проведения операции своему знакомому. В пятницу, 20 октября, пожилая жительница Оренбурга обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что отдала деньги мошенникам, думая, что помогает своему знакомому. В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленников, отмечает Ria56.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.