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Мошенники украли у пенсионерки более 1,6 млн рублей в Оренбурге
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    Мошенники украли у пенсионерки более 1,6 млн рублей в Оренбурге

    9:47  22 Октября 2017
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    Мошенники украли у пенсионерки более 1,6 млн рублей в Оренбурге

    Оренбург, 22 октября. Пожилая оренбурженка стала жертвой мошенников, которые обманным путем выманили у пенсионерки более 1,6 миллионов рублей.

    По информации пресс-службы УМВД региона, 76-летняя женщина отдала злоумышленникам около 1,6 млн рублей под предлогом проведения операции своему знакомому. В пятницу, 20 октября, пожилая жительница Оренбурга обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Она пояснила, что отдала деньги мошенникам, думая, что помогает своему знакомому. В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленников, отмечает Ria56.ru.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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