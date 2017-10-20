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Страшное ДТП в Оренбурге: погибла девушка и три человека пострадали
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    Страшное ДТП в Оренбурге: погибла девушка и три человека пострадали

    15:47  20 Октября 2017
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    В результате ДТП в Оренбурге погибла девушка и три человека пострадали

    Оренбург, 20 октября. Авария, произошедшая этой ночью в Оренбурге, унесла жизнь молодой девушки. Сообщают местные СМИ.

    На перекресте Комсомольской и Рыбаковской столкнулись два автомобиля марок Renault и Skoda. Как стало известно, один автомобиль от удара протаранил столб, другой врезался в стену дома.

    Сообщается, что в результате ДТП из автомобиля Skoda погибла 25-летняя девушка, двое получили травмы.Также пострадал пассажир из Renault. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

    «В ДТП погибла дочь председателя Избирательной комисии Оренбургской области Александра Нальвадова — Наталья», — сообщает «РИА 56.ru»

    На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.Проводится проверка.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #оренбург
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