Страшное ДТП в Оренбурге: погибла девушка и три человека пострадали

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Оренбург, 20 октября. Авария, произошедшая этой ночью в Оренбурге, унесла жизнь молодой девушки. Сообщают местные СМИ.

На перекресте Комсомольской и Рыбаковской столкнулись два автомобиля марок Renault и Skoda. Как стало известно, один автомобиль от удара протаранил столб, другой врезался в стену дома.

Сообщается, что в результате ДТП из автомобиля Skoda погибла 25-летняя девушка, двое получили травмы.Также пострадал пассажир из Renault. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

«В ДТП погибла дочь председателя Избирательной комисии Оренбургской области Александра Нальвадова — Наталья», — сообщает «РИА 56.ru»

На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.Проводится проверка.