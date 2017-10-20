Басков выступил с благотворительным концертом в Оренбурге

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Оренбург, 20 октября. Благотворительный концерт, на котором выступал Николай Басков, прошел с аншлагом 19 октября в Оренбурге. Об этом сообщают местные СМИ.

«К СКК «Оренбуржье» — именно здесь звучали «Шарманка» и «Натуральный блондин» — было не подъехать», — сообщает «РИА 56.ru»

Директор фонда «Сохраняя жизни» Анна Межова предложила Николаю Баскову выступить с концертом в Оренбурге. Певец внимательно изучил то, чем занимается фонд, и решил поддержать реализацию проекта, цель которого построить реабилитационный центр для детей, которые пережили насилие.

По приезде поп-исполнитель посетил занятие в благотворительном фонде, где помог детям «зачеркнуть свои страх», а также поделился с ними секретами успеха. Жителей Оренбурга ждала яркая программа «Игра», где певец показал все грани своего таланта. В конце шоу директор фонда вручила Баскову яркий рисунок, которые сделали воспитанники, и поблагодарила певца.