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Басков выступил с благотворительным концертом в Оренбурге
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    Басков выступил с благотворительным концертом в Оренбурге

    15:23  20 Октября 2017
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    Николай Басков выступил с благотворительным концертом в Оренбурге

    Оренбург, 20 октября. Благотворительный концерт, на котором выступал Николай Басков, прошел с аншлагом 19 октября в Оренбурге. Об этом сообщают местные СМИ.

    «К СКК «Оренбуржье» — именно здесь звучали «Шарманка» и «Натуральный блондин» — было не подъехать», — сообщает «РИА 56.ru»

    Директор фонда «Сохраняя жизни» Анна Межова предложила Николаю Баскову выступить с концертом в Оренбурге. Певец внимательно изучил то, чем занимается фонд, и решил поддержать реализацию проекта, цель которого построить реабилитационный центр для детей, которые пережили насилие.

    По приезде поп-исполнитель посетил занятие в благотворительном фонде, где помог детям «зачеркнуть свои страх», а также поделился с ними секретами успеха. Жителей Оренбурга ждала яркая программа «Игра», где певец показал все грани своего таланта. В конце шоу директор фонда вручила Баскову яркий рисунок, которые сделали воспитанники, и поблагодарила певца.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #оренбург #николай басков #сохраняя жизни
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