Мужчину закололи в подъезде дома в Оренбурге

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Оренбург, 19 октября. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины в одном из подъездов в Оренбурге.

Как сообщает СУ СК региона, инцидент произошел 18 октября ночью на улице Конституции СССР. 38-летний мужчина во время пьяного конфликта набросился на погибшего, ударил его ножом и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Труп 45-летнего мужчины с колото-резаными ранами обнаружили в одном из подъездов.

В настоящее время уголовное дело по факту убийства возбуждено областным Следственным комитетом. Подозреваемый 38-летний рецидивист задержан сотрудниками охраны правопорядка. Следствие продолжает проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, молодая девушка попала под колеса скорой помощи на пешеходном переходе в Оренбурге.