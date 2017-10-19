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Мужчину закололи в подъезде дома в Оренбурге
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    Мужчину закололи в подъезде дома в Оренбурге

    19:56  19 Октября 2017
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    Мужчину закололи в подъезде дома в Оренбурге

    Оренбург, 19 октября. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины в одном из подъездов в Оренбурге.

    Как сообщает СУ СК региона, инцидент произошел 18 октября ночью на улице Конституции СССР. 38-летний мужчина во время пьяного конфликта набросился на погибшего, ударил его ножом и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Труп 45-летнего мужчины с колото-резаными ранами обнаружили в одном из подъездов.

    В настоящее время уголовное дело по факту убийства возбуждено областным Следственным комитетом. Подозреваемый 38-летний рецидивист задержан сотрудниками охраны правопорядка. Следствие продолжает проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.

    Напомним, молодая девушка попала под колеса скорой помощи на пешеходном переходе в Оренбурге.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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