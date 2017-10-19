Машина скорой помощи сбила девушку на пешеходном переходе в Оренбурге

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Оренбург, 19 октября. Молодая девушка попала под колеса скорой помощи на пешеходном переходе в Оренбурге.

По информации пресс-службы регионального управления МВД РФ, дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от дома №24 по проспекту Гагарина, рядом с остановкой «Луговая». По предварительным данным известно, молодая девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина скорой помощи в этот момент двигалась по автомобильной дороге и допустила наезд на пешехода.

В настоящее время девушка доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.