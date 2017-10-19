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Машина скорой помощи сбила девушку на пешеходном переходе в Оренбурге
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    Машина скорой помощи сбила девушку на пешеходном переходе в Оренбурге

    19:41  19 Октября 2017
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    Машина скорой помощи сбила девушку на пешеходном переходе в Оренбурге

    Оренбург, 19 октября. Молодая девушка попала под колеса скорой помощи на пешеходном переходе в Оренбурге.

    По информации пресс-службы регионального управления МВД РФ, дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от дома №24 по проспекту Гагарина, рядом с остановкой «Луговая». По предварительным данным известно, молодая девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина скорой помощи в этот момент двигалась по автомобильной дороге и допустила наезд на пешехода.

    В настоящее время девушка доставлена в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #оренбург
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