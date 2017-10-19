Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Отец четверых детей ударил ножом племянника под Воронежем
Происшествия
Крупное возгорание на элеваторе в Оренбургской области, 78 пожарных боролись с огнем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крупное возгорание на элеваторе в Оренбургской области, 78 пожарных боролись с огнем

    15:21  19 Октября 2017
    44

    Крупное возгорание на элеваторе в Оренбургской области, 78 пожарных боролись с огнем

    Оренбург, 19 октября. Помещение элеватора площадью свыше 200 квадратных метров загорелось сегодня утром в Оренбургской области.

    Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании в поселке Пристанционном Тоцкого района поступила в дежурную часть сегодня, 19 октября, около восьми часов утра. Пожар возник в элеваторе на территории поселка Пристанционный.

    На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы в количестве 26 единиц спецтехники и составе 78 специалистов. Пожар удалось ликвидировать спустя полтора часа. Также пожарные в течение 30 минут тушили территорию, которая подверглась открытому горению. Пострадавших во время пожара нет, отметили в региональном ГУ МЧС.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург #элеватор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        «Киев, вставай!»: на что жалуются и к чему призывают лидеры нового Майдана

        13:18   19 Октября 2017
        1829
        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        Толпа людей собралась на новый митинг у здания Рады

        10:40   19 Октября 2017
        1044
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        872
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        499