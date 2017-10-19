Крупное возгорание на элеваторе в Оренбургской области, 78 пожарных боролись с огнем

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Оренбург, 19 октября. Помещение элеватора площадью свыше 200 квадратных метров загорелось сегодня утром в Оренбургской области.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании в поселке Пристанционном Тоцкого района поступила в дежурную часть сегодня, 19 октября, около восьми часов утра. Пожар возник в элеваторе на территории поселка Пристанционный.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарно-спасательной службы в количестве 26 единиц спецтехники и составе 78 специалистов. Пожар удалось ликвидировать спустя полтора часа. Также пожарные в течение 30 минут тушили территорию, которая подверглась открытому горению. Пострадавших во время пожара нет, отметили в региональном ГУ МЧС.