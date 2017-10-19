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Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Орске
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    Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Орске

    13:24  19 Октября 2017
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    Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в Орске

    Оренбург, 19 октября. Маленький ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей вчера в городе Орске Оренбургской области.

    Отечественный автомобиль марки Lada, за рулем которого находилась 41-летняя женщина, поворачивала налево на нерегулируемом перекрестке. Женщина не уступила дорогу двигающемуся встречному автомобилю марки Chevrolet, который поворачивал направо, после чего произошло столкновение, сообщает региональное УМВД.

    Четырехлетний ребенок, находившийся в машине отечественного авто, получил ушибы и гематомы. Сотрудники скорой помощи госпитализировали маленького пассажира, после оказания необходимой медицинской помощи ребенка отпустили домой. Сотрудники ГИБДД в настоящее время проводят проверку по факту автомобильной аварии и выясняют обстоятельства ДТП. Известно, что ребенок во время происшествия находился на переднем сидении в детском удерживающем устройстве и был пристегнут.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #оренбург
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