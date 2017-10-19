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Двое мужчин осуждены за изготовление и хранение боевого оружия в Оренбургской области
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    Двое мужчин осуждены за изготовление и хранение боевого оружия в Оренбургской области

    11:30  19 Октября 2017
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    Двое мужчин осуждены за изготовление и хранение боевого оружия в Оренбургской области

    Оренбург, 19 октября. Двое мужчин изготавливали и хранили боевое оружие в Оренбургской области, по решению суда фигуранты дела получили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима.

    По информации RIA.56 со ссылкой на прокуратуру Оренбургской области, 25-летний житель Гая и 33-летний орчанин осуждены за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и их транспортировку. Также житель Орска осужден за незаконное приобретение наркотических веществ в крупном размере. Гайчанин, имеющий техническое образование, изготовил три пистолета, ручной пулемет, автомат и 130 патронов в подвале одного из домов. Он хранил часть оружия в Орске в доме подельника, где были обнаружены наркотики.

    К настоящему времени суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчин, но в законную силу приговор еще не вступил. По решению суда гайчанин приговорен к пяти годам в колонии общего режима, также суд обязал выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Орчанин проведет в колонии общего режима четыре года и выплатит 50 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
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