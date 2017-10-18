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Происшествия
Водители легковушки и маршрутки схлестнулись в рукопашном бою в Оренбурге
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    Водители легковушки и маршрутки схлестнулись в рукопашном бою в Оренбурге

    17:05  18 Октября 2017  /обновлено: 17:06  18 Октября 2017
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    Водители легковушки и маршрутки схлестнулись в рукопашном бою в Оренбурге

    Оренбург, 18 октября. Потасовка между водителями «ВАЗа» и пассажирского микроавтобуса попала в объектив камеры автолюбителя.

    Видеозапись произошедшей драки между двумя водителями попала в социальные сети. Водители отечественного автомобиля марки «ВАЗ» и микроавтобуса, следующего по 27 маршруту, схлестнулись в рукопашном бою. Инцидент произошел на одной из остановок, расположенных на улице Карагандинской. Транспортное средство отечественной марки перегородило движение маршрутному автобусу. Водитель «ВАЗа» достал монтировку, но трагедии удалось избежать благодаря вмешательству женщины, ставшей очевидцем разгоревшегося конфликта.

    Напомним, школьник, переходивший дорогу по пешеходному переходу, попал под колеса автомобиля в Оренбурге. Водитель скрылся с места пришествия, а мальчик получил травмы различной степени тяжести, в том числе, сотрудники медицинского учреждения диагностировали сотрясение головного мозга.

    Автор: Ксения Пудовкина
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