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Неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Оренбурге
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    Неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Оренбурге

    14:43  18 Октября 2017
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    Неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Оренбурге

    Оренбург, 18 октября. Школьник, переходивший дорогу по пешеходному переходу, попал под колеса автомобиля в Оренбурге.

    Как сообщает пресс-служба УМВД региона, автомобильное происшествие произошло около шести часов вечера во вторник, 17 октября, в районе дома №11 по проспекту Парковому в Оренбурге. 10-летний мальчик переходил проезжую часть по пешеходному переходу в соответствии с правилами дорожного движения. Неустановленный водитель допустил наезд на ребенка и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Мальчик получил травмы различной степени тяжести, в том числе, сотрудники медицинского учреждения диагностировали сотрясение головного мозга.

    Полиция просит оказать помощь в задержании сбежавшего с места происшествия водителя. Всем, кто владеет информацией, нужно позвонить по телефонам: (3532) 60-43-25, 79-07-37 или 79-00-96.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #авария #оренбург
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