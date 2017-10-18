Неизвестный водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Оренбурге

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Оренбург, 18 октября. Школьник, переходивший дорогу по пешеходному переходу, попал под колеса автомобиля в Оренбурге.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, автомобильное происшествие произошло около шести часов вечера во вторник, 17 октября, в районе дома №11 по проспекту Парковому в Оренбурге. 10-летний мальчик переходил проезжую часть по пешеходному переходу в соответствии с правилами дорожного движения. Неустановленный водитель допустил наезд на ребенка и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Мальчик получил травмы различной степени тяжести, в том числе, сотрудники медицинского учреждения диагностировали сотрясение головного мозга.

Полиция просит оказать помощь в задержании сбежавшего с места происшествия водителя. Всем, кто владеет информацией, нужно позвонить по телефонам: (3532) 60-43-25, 79-07-37 или 79-00-96.