Мужчина до смерти избил свою бывшую супругу в Оренбуржье

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Оренбург, 18 октября. Ранее судимый житель Оренбургской области подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть его бывшей супруги.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета региона, инцидент произошел в понедельник, 16 октября, в одном из жилых домов в селе Кисла Оренбургской области. Тело 44-летней женщины с множественными травмами различной степени тяжести, в том числе, повреждениями головы, было обнаружено вечером 16 октября. Установлено, что причиной смерти женщины стала открытая черепно-мозговая травма.

Бывший супруг пострадавшей, 39-летний житель Асекеевского района, задержан по подозрению в совершении данного преступления. Мужчина признался в содеянном. В настоящее время расследование по факту смерти женщины продолжается.