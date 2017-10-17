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Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в Оренбургской области
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    Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в Оренбургской области

    14:39  17 Октября 2017
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    Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в Оренбургской области

    Оренбург, 17 октября. В населенном пункте Ташла, расположенном в Оренбургской области, мужчина открыл стрельбу возле кафе. Об этом во вторник сообщают в пресс-службе регионального УМВД. 

    По данным ведомства, местный житель несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в припаркованную машину Niva. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

    К счастью, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Ущерб, причиненный автомобилю, составил почти 30 тыс. рублей, сообщает Ria56.ru

    Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в Оренбургской области

    Как рассказал задержанный, он совершил преступление из хулиганских побуждений.

    Материалы расследования уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что мужчине грозит до двух лет тюрьмы. 

    Автор: Дана Балан
    #стрельба #мвд #полиция #оренбург
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