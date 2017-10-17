Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в Оренбургской области

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Оренбург, 17 октября. В населенном пункте Ташла, расположенном в Оренбургской области, мужчина открыл стрельбу возле кафе. Об этом во вторник сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, местный житель несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в припаркованную машину Niva. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

К счастью, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Ущерб, причиненный автомобилю, составил почти 30 тыс. рублей, сообщает Ria56.ru.

Как рассказал задержанный, он совершил преступление из хулиганских побуждений.

Материалы расследования уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что мужчине грозит до двух лет тюрьмы.