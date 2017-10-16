Самый большой в мире пуховый платок связали оренбургские мастера

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Оренбург, 16 октября. Оренбургский платок, который показали на открытии региональной программы Международного фестиваля молодежи и студентов, попал в книгу рекордов России, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Церемония открытия региональной программы фестиваля прошла в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». Гостей мероприятия радовали выступления более трехсот артистов. Но интересным сюрпризом для зрителей, как отмечает «Ria56.Ru», стал оренбургский пуховый платок, который занял площадь 400 квадратных метров. Сообщается, что гигантский оренбургский платок уже попал в книгу рекордов России.

Информации о том, попадет ли достижение Оренбурга в книгу рекордов Гиннесса, на данный момент нет.