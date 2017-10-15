Около трех тысяч человек остались без воды из-за аварии в Оренбурге

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Оренбург, 15 октября. Авария водопроводе оставила без воды 50 жилых домов в Оренбурге.

По информации ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ в Оренбургской области», авария произошла сегодня, 15 октября, около 11.30 утра. Спасательное ведомство сообщило о том, что без холодной воды остались 20 частных домов и 30 многоэтажных домов, расположенных на улице Карагандинской.

Известно, что более трех тысяч человек, проживающих в домах, остались без водоснабжения. После сообщения об аварии на водопроводе, в котором образовалась дыра диаметром в 200 миллиметров, на место приехали сотрудники специальной оперативной группы девятого отряда Федеральной противопожарной службы. По предварительной информации, водоснабжение будет возобновлено сегодня около десяти часов вечера.