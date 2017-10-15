Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Около трех тысяч человек остались без воды из-за аварии в Оренбурге
Происшествия
Спасатели эвакуировали троих человек из загоревшейся квартиры в Оренбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели эвакуировали троих человек из загоревшейся квартиры в Оренбурге

    18:14  15 Октября 2017
    76

    Спасатели эвакуировали троих человек из загоревшейся квартиры в Оренбурге

    Оренбург, 15 октября. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома вчера в Оренбурге: троих жителей, которые не могли самостоятельно выбраться, эвакуировали спасатели.

    Пожар произошел в субботу, 14 октября, около 16.37 на улице Плеханова. Сотрудники пожарно-спасательной службы незамедлительно выехали на место происшествия. Было установлено, что возгорание локализовано в одной из квартир пятиэтажного здания. В квартире находились люди, которые не могли самостоятельно выбраться на улицу. Сотрудники МЧС с помощью автоподъемника эвакуировали пострадавших. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

    В Оренбурге накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовой машины, есть пострадавшие.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #оренбург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 5261

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6602

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        5867

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6165

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        83850
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        887
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        5268
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        11332
        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        Глава Киргизии Атамбаев проголосовал на президентских выборах

        10:07   15 Октября 2017
        273