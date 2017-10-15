Спасатели эвакуировали троих человек из загоревшейся квартиры в Оренбурге

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Оренбург, 15 октября. Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома вчера в Оренбурге: троих жителей, которые не могли самостоятельно выбраться, эвакуировали спасатели.

Пожар произошел в субботу, 14 октября, около 16.37 на улице Плеханова. Сотрудники пожарно-спасательной службы незамедлительно выехали на место происшествия. Было установлено, что возгорание локализовано в одной из квартир пятиэтажного здания. В квартире находились люди, которые не могли самостоятельно выбраться на улицу. Сотрудники МЧС с помощью автоподъемника эвакуировали пострадавших. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.

В Оренбурге накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовой машины, есть пострадавшие.