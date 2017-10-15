Водитель госпитализирован после лобового столкновения под Оренбургом

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Оренбург, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей отечественных марок произошло в Оренбургской области.

По информации местных СМИ, автомобильная авария случилась на выезде из Орска на Новотроицком шоссе. Участниками аварии стали автомобили марки «ВАЗ», которым не удалось избежать лобового столкновения. Один из водителей получил серьезные травмы и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту автомобильной аварии, выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. После проверки будет вынесено процессуальное решение.