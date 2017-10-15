Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика под Оренбургом

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Оренбург, 15 октября. Один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и грузовой машины, произошедшем сегодня в Оренбургской области.

По информации ГУ МЧС по Оренбургской области, автомобильная авария с участием двух транспортных средств марок «Урал» и «Лада» произошла в Сорочинском городском округе в воскресенье, 15 октября, около пяти часов утра. Известно, что один человек пострадал после ДТП. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту аварии, выясняют все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, автомобильная авария произошла рядом с проспектом Знаменских около 23.00 в Оренбурге. Автомобиль марки Chevrolet Lanos въехал в световую опору.