Иномарка протаранила световой столб в Оренбурге, два человека пострадали

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Оренбург, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 14 октября в Оренбурге, водитель иномарки и его пассажир доставлены в больницу.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автомобильная авария произошла рядом с проспектом Знаменских около 23.00 в Оренбурге. Автомобиль марки Chevrolet Lanos вьехал в световую опору. Очевидцы незамедлительно обратились за помощью к сотрудникам спасательной службы.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента вытащили двух человек, заблокированных в деформированном автомобиле. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, информирует ГУ МЧС России по Оренбургской области.

В настоящее время сотрудники правопорядка выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, проводят проверку по факту аварии.