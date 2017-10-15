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Происшествия
Жительница Оренбурга скончалась на месте ДТП в Башкирии
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    Жительница Оренбурга скончалась на месте ДТП в Башкирии

    9:56  15 Октября 2017
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    Жительница Оренбурга скончалась на месте ДТП в Башкирии

    Оренбург, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом зафиксировано в Миякинском районе Республики Башкортостан: жительница Оренбурга погибла.

    Автомобиль марки Hyundai Solaris под управлением 41-летней жительницы Оренбурга по неустановленным причинам съехал в кювет. Затем машина перевернулась на крышу. Известно, что в салоне находились четыре пассажирки.

    На место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи, которые констатировали смерть 66-летней жительницы Оренбурга. Пассажирки в возрасте 70, 50 и 37 лет получили травмы различной степени и были незамедлительно госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту смертельного ДТП, выясняют причины и обстоятельства аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария
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