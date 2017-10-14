Мужчина с маленьким ребенком застряли в кабине колеса обозрения в парке Оренбурга

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Оренбург, 14 октября. На колесе обозрения в парке Оренбурга сегодня вечером застряли люди.

Инцидент произошел 14 октября в парке «Тополя», сообщает пресс-служба регионального МЧС. Сообщение о том, что на колесе обозрения застряли люди, поступило на пульт спасателей в 19.21. По информации СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия, в одной из кабин аттракциона находился мужчина с ребенком.

Сотрудники спасательного отряда незамедлительно выехали на место происшествия, но их помощь не понадобилась. Механизм аттракциона удалось запустить.

В Оренбурге сегодня произошли и приятные события. Участники «Всемирного фестиваля молодежи и студентов» из 54 стран прилетели в город в рамках региональной программы.