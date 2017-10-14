Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: США бомбят мирных жителей в Ракке — Минобороны РФ
Происшествия
Мужчина с маленьким ребенком застряли в кабине колеса обозрения в парке Оренбурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина с маленьким ребенком застряли в кабине колеса обозрения в парке Оренбурга

    20:53  14 Октября 2017
    36

    Мужчина с маленьким ребенком застряли в кабине колеса обозрения в парке Оренбурга

    Оренбург, 14 октября. На колесе обозрения в парке Оренбурга сегодня вечером застряли люди.

    Инцидент произошел 14 октября в парке «Тополя», сообщает пресс-служба регионального МЧС. Сообщение о том, что на колесе обозрения застряли люди, поступило на пульт спасателей в 19.21. По информации СМИ со ссылкой на очевидцев происшествия, в одной из кабин аттракциона находился мужчина с ребенком.

    Сотрудники спасательного отряда незамедлительно выехали на место происшествия, но их помощь не понадобилась. Механизм аттракциона удалось запустить.

    В Оренбурге сегодня произошли и приятные события. Участники «Всемирного фестиваля молодежи и студентов» из 54 стран прилетели в город в рамках региональной программы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #оренбург
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017 4046

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        4910

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6058

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        76953

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24697
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        Бюджет России выдержит возможное ужесточение санкций — Силуанов

        19:07   14 Октября 2017
        113
        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        МИД РФ намерен вывести отношения с Великобританией на позитивный уровень

        18:58   14 Октября 2017
        78
        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35   14 Октября 2017
        4046
        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс» успешно стартовал с Байконура

        12:02   14 Октября 2017
        146