Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей официально представлены в Оренбурге

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Оренбург, 14 октября. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были презентованы Центробанком сегодня в Оренбурге.

Презентация новых банкнот проходила в рамках Дня открытых дверей в отделении Уральского главного управления Банка России по Оренбургской области. Новшеством стало изображение герба России на банкнотах и световое изображение номинала при наклоне, сообщает ведущий эксперт отделения по исследованию денежных знаков Рафаиль Садыков.

Во время презентации посетители смогли увидеть, как проверить подлинность денежных купюр с помощью специальной техники. Кроме этого, были продемонстрированы коллекции российских денег дореволюционного периода и современных банковских монет.

На купюре номиналом 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей — мост на остров Русский и космодром Восточный. В обращение банкноты введены 12 октября, а в массовом обращении они появятся до конца текущего года.